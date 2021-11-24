Конте запрещает игрокам «Тоттенхэма» есть сливочное масло

Антонио Конте / Фото: Sky Sports

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял рассказал Sky Sports об изменениях в рационе команды после прихода на тренерскую скамью Антони Конте.



Ранее итальянец запретил в команде кетчуп и майонез.

Больше нет сливочного масла. Это правда, Конте подчеркнул важность контроля процента жира в теле и отказа от некоторой еды.

Я раньше никогда не видел ничего подобного и это сначала было неожиданно и немного сложно. Но это важно для наших результатов, поскольку такие детали могут иметь решающее значение».