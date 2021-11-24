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Конте запрещает игрокам «Тоттенхэма» есть сливочное масло
В клубе начали отслеживать процент жира всех футболистов
24 ноября 12:45
Антонио Конте / Фото: Sky Sports
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял рассказал Sky Sports об изменениях в рационе команды после прихода на тренерскую скамью Антони Конте.
Ранее итальянец запретил в команде кетчуп и майонез.
«Я люблю кетчуп! Но я также привык не есть такую пищу и поэтому для меня это не проблема.
Больше нет сливочного масла. Это правда, Конте подчеркнул важность контроля процента жира в теле и отказа от некоторой еды.
Я раньше никогда не видел ничего подобного и это сначала было неожиданно и немного сложно. Но это важно для наших результатов, поскольку такие детали могут иметь решающее значение».
Напомним, после прихода в «Астон Вилу» Стивен Джеррард запретили в клубе кетчуп.
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