Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года

Тренер готов возглавить команду

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«Манчестер Юнайтед» продолжает раздумывать по поводу смены главного тренера.

Руководство клуба провело переговоры с Антонио Конте, который сейчас находиться без работы. Итальянец выдвинул команде несколько условий.

Сообщается, что он согласен возглавить МЮ. Он хочет контракт на три года и сообщил, что будет перестраивать игру команды и схему, сообщает Sky Sports.

МЮ продолжает думать. Решение будет принято в ближайшее время.

Не исключено, что Уле-Гуннар Сульшер останется в команде, а Конте откажут.