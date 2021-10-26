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Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года

Тренер готов возглавить команду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:48
Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года
Фото: Goal.com

«Манчестер Юнайтед» продолжает раздумывать по поводу смены главного тренера.

Руководство клуба провело переговоры с Антонио Конте, который сейчас находиться без работы. Итальянец выдвинул команде несколько условий.

Сообщается, что он согласен возглавить МЮ. Он хочет контракт на три года и сообщил, что будет перестраивать игру команды и схему, сообщает Sky Sports.

МЮ продолжает думать. Решение будет принято в ближайшее время.

Не исключено, что Уле-Гуннар Сульшер останется в команде, а Конте откажут.

Андрей Усмонов
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Теги

Антонио Конте Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

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