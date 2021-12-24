Ярмоленко не помог «Вест Хэму» выйти в полуфинал Кубка Лиги, «Тоттенхэм» выбил из турнира команду украинца
Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»
Итальянец хочет усиления команды
07:55
Стефан де Врей / фото - Inter FC
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет в зимнее трансферное окно усилить состав команды, сообщает Rai Sport.
Итальянец заинтересован в приглашении голландского защитника «Интера» Стефана де Врея.
Специалист хорошо знаком с игроком по работе в «Интере», где итальянец за два года сделал из «нерадзурри» чемпионов Италии.
В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провел 18 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер в 50 миллионов евро.
«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19.
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