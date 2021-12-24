Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»

Итальянец хочет усиления команды

Стефан де Врей / фото - Inter FC

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет в зимнее трансферное окно усилить состав команды, сообщает Rai Sport.

Итальянец заинтересован в приглашении голландского защитника «Интера» Стефана де Врея.

Специалист хорошо знаком с игроком по работе в «Интере», где итальянец за два года сделал из «нерадзурри» чемпионов Италии.

В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провел 18 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер в 50 миллионов евро.

«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19.