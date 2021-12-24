Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»

Итальянец хочет усиления команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:55
Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»
Стефан де Врей / фото - Inter FC

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет в зимнее трансферное окно усилить состав команды, сообщает Rai Sport.

Итальянец заинтересован в приглашении голландского защитника «Интера» Стефана де Врея.

Специалист хорошо знаком с игроком по работе в «Интере», где итальянец за два года сделал из «нерадзурри» чемпионов Италии.

В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провел 18 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер в 50 миллионов евро.

«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тоттенхэм Антонио Конте Стефан де Врей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 08:55
Ярмоленко не помог «Вест Хэму» выйти в полуфинал Кубка Лиги, «Тоттенхэм» выбил из турнира команду украинца
Ярмоленко не помог «Вест Хэму» выйти в полуфинал Кубка Лиги, «Тоттенхэм» выбил из турнира команду украинца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 00:02
Ярмоленко остался в запасе на матч с «Тоттенхэмом»
Ярмоленко остался в запасе на матч с «Тоттенхэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 21:40
«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19
«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 13:06
Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»
Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 10:56
«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Барселоны»
«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Барселоны»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 08:59

Новости: Футбол

Буффон не планирует останавливаться. 43-летний голкипер рассказал, где хотел бы поиграть после «Пармы»
Буффон не планирует останавливаться. 43-летний голкипер рассказал, где хотел бы поиграть после «Пармы»
Серия А (Италия)
08:18
Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов UEFA
08:16
Санжар: «Уход Миколенко ослабит «Динамо»
Санжар: «Уход Миколенко ослабит «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:07
Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
Примерa (Испания)
08:04
Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Украинская Премьер-лига
07:57
Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»
Конте зимой подтянет в «Тоттенхэм» экс-подопечного из «Интера»
Премьер-Лига (Англия)
07:55
Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»
Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»
Украинская Премьер-лига
07:50
Караваев: «По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году»
Караваев: «По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году»
Украинская Премьер-лига
07:44
Соболь вышел в основе «Брюгге» и помог команде выйти в полуфинал Кубка Бельгии
Соболь вышел в основе «Брюгге» и помог команде выйти в полуфинал Кубка Бельгии
Украинские легионеры
07:42
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости