Контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает через месяц – источник

Форвард ведет переговоры с бразильским клубом

Дентиньо / Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Дентиньо вскоре может покинуть донецкий клуб, сообщает шоу «ТаТоТаке».

По информации источника, контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает через месяц – 8 ноября 2021-го года. Известно, что 32-летний футболист уже ищет себе новый клуб, ведь вскоре покинет «Шахтер».

В нынешнем сезоне Дентиньо принял участие в 3-х матчах УПЛ и забил в них 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Дентиньо ведет переговоры с бразильским клубом.