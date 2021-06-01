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Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года

Тренер активировал важную опцию в соглашении
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:30
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Томас Тухель / Фото: UEFA.com

Главный тренер «Челси» Томас Тухель будет работать в лондонском клубе до 2024-го года, сообщает Bild.

По информации источника, стороны не занимались вопросом продления контракта после завершения сезона, ведь соглашение уже продлено автоматически. Действующее соглашение Тухеля было подписано до 2022-го года, но в контракте был пункт, который гласил об автоматическом продлении еще на 2 года в случае победы в Лиге чемпионов.

Таким образом, Тухель отправился в Париж для того, чтобы перевезти свою семью в Лондон.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

Петр Приходько
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Теги

Томас Тухель Челси

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