Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж
ПСЖ еще не оформил трансфер аргентинца
20:26
Лионель Месси / фото - The NY Times
Аргентинский нападающий Лионель Месси, накануне официально покинувший «Барселону», пока что не прибыл в Париж, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
Как утверждает источник, игрок пока не покинул Испанию, где сейчас отдыхает со своим другом, Луисом Суаресом.
33-летний футболист прилетит в столицу Франции только тогда, когда его юристы смогут оформить все документы и подготовить контракт с ПСЖ к подписи. Сотни болельщиков ждали аргентинца в аэропорту уже сегодня.
Скорее всего, сделка будет заключена уже завтра, 10 августа. Именно на этот день парижский клуб арендовал Эйфелеву башню.
Напомним, «Барселона» назначила нового капитана вместо ушедшего Месси.
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