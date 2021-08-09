Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж

ПСЖ еще не оформил трансфер аргентинца

Лионель Месси / фото - The NY Times

Аргентинский нападающий Лионель Месси, накануне официально покинувший «Барселону», пока что не прибыл в Париж, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Как утверждает источник, игрок пока не покинул Испанию, где сейчас отдыхает со своим другом, Луисом Суаресом.

33-летний футболист прилетит в столицу Франции только тогда, когда его юристы смогут оформить все документы и подготовить контракт с ПСЖ к подписи. Сотни болельщиков ждали аргентинца в аэропорту уже сегодня.

Скорее всего, сделка будет заключена уже завтра, 10 августа. Именно на этот день парижский клуб арендовал Эйфелеву башню.

Напомним, «Барселона» назначила нового капитана вместо ушедшего Месси.