Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 2
Завтра 11
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 2:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 0:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 0:0 2-й тайм
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос -:- Запланирован

Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж

ПСЖ еще не оформил трансфер аргентинца
Футбол Лига 1 (Франция)
20:26
Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж
Лионель Месси / фото - The NY Times

Аргентинский нападающий Лионель Месси, накануне официально покинувший «Барселону», пока что не прибыл в Париж, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Как утверждает источник, игрок пока не покинул Испанию, где сейчас отдыхает со своим другом, Луисом Суаресом.

33-летний футболист прилетит в столицу Франции только тогда, когда его юристы смогут оформить все документы и подготовить контракт с ПСЖ к подписи. Сотни болельщиков ждали аргентинца в аэропорту уже сегодня.

Скорее всего, сделка будет заключена уже завтра, 10 августа. Именно на этот день парижский клуб арендовал Эйфелеву башню.

Напомним, «Барселона» назначила нового капитана вместо ушедшего Месси.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лионель Месси Барселона (футбол) ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:22
18-летний хавбек «Барсы» отказался от отпуска, проведя 73 матча за сезон
18-летний хавбек «Барсы» отказался от отпуска, проведя 73 матча за сезон
Футбол Примерa (Испания)
17:39
Прощай, «десятка»! Месси возьмет в ПСЖ необычный номер
Прощай, «десятка»! Месси возьмет в ПСЖ необычный номер
Футбол Лига 1 (Франция)
17:20
«Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси
«Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси
Футбол Примерa (Испания)
16:14
Месси уже в Париже!
Месси уже в Париже!
Футбол Лига 1 (Франция)
15:42
«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года
«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года
Футбол Серия А (Италия)
15:30

Новости: Футбол

Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж
Контракта еще нет. Месси так и не прибыл в Париж
Лига 1 (Франция)
20:26
Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда Кейн сможет вернуться на поле
Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда Кейн сможет вернуться на поле
Премьер-Лига (Англия)
20:09
Техдиректор «Генка» – о матче ЛЧ с «Шахтером»: «Бельгийские клубы уступают на этой стадии»
Техдиректор «Генка» – о матче ЛЧ с «Шахтером»: «Бельгийские клубы уступают на этой стадии»
Лига чемпионов UEFA
19:41
«Бенфика» включила Яремчука в заявку на ЛЧ
«Бенфика» включила Яремчука в заявку на ЛЧ
Украинские легионеры
19:24
Шкурин сбежал в «Динамо» от депортации в Беларусь
Шкурин сбежал в «Динамо» от депортации в Беларусь
Украинская Премьер-лига
19:11
Форвард «Колоса»: «Хотели выиграть у «Шахтера», тем более матч дома»
Форвард «Колоса»: «Хотели выиграть у «Шахтера», тем более матч дома»
Лига конференций UEFA
18:50
Источник: Имя нового тренера сборной Украины не огласят сегодня
Источник: Имя нового тренера сборной Украины не огласят сегодня
Сборная Украины
18:44
Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
18:22
Пятов рассказал, как Зеленский поздравлял его с днем рождения
Пятов рассказал, как Зеленский поздравлял его с днем рождения
Украинская Премьер-лига
18:21
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
19
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Бокс Профессиональный бокс
2 августа 10:46
Все новости