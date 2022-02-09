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«Коньяспор» объявил об уходе Кравца

Стороны разорвали контракт
Футбол Украинские легионеры
09:10
«Коньяспор» объявил об уходе Кравца
Фото: Коньяспор

«Коньяспор» через свой сайт объявил об уходе нападающего Артема Кравца.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клуб не рассчитывал на украинца в этом сезоне.

Он не сыграл ни одной игры за команду в чемпионате Турции и немного времени провел в матче за Кубок.

Кравец выступал за «Коньяспор» с сентября 2020-го. За это время забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Сообщалось, что Артем может перейти в клуб Второй лиги Турции.

Андрей Усмонов
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