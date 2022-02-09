Кравец может оказаться во Второй лиге Турции
«Коньяспор» объявил об уходе Кравца
Стороны разорвали контракт
09:10
Фото: Коньяспор
«Коньяспор» через свой сайт объявил об уходе нападающего Артема Кравца.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клуб не рассчитывал на украинца в этом сезоне.
Он не сыграл ни одной игры за команду в чемпионате Турции и немного времени провел в матче за Кубок.
Кравец выступал за «Коньяспор» с сентября 2020-го. За это время забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
Сообщалось, что Артем может перейти в клуб Второй лиги Турции.