«Коньяспор» объявил об уходе Кравца

Стороны разорвали контракт

Фото: Коньяспор

«Коньяспор» через свой сайт объявил об уходе нападающего Артема Кравца.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клуб не рассчитывал на украинца в этом сезоне.

Он не сыграл ни одной игры за команду в чемпионате Турции и немного времени провел в матче за Кубок.

Кравец выступал за «Коньяспор» с сентября 2020-го. За это время забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Сообщалось, что Артем может перейти в клуб Второй лиги Турции.