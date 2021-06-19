Копа Америка. Аргентина и Чили минимально победили соперников и возглавили свою группу
Вашему вниманию результаты последних матчей 2-го тура Кубка Америки в группе А.
Аргентина – Уругвай 1:0
Гол: Родригес, 13
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, де Пауль (Пеццелья, 90), Родригес, Ло Чельсо (Паласиос, 52), Месси, Мартинес (Корреа, 52), Гонсалес (Ди Мария, 70).
Уругвай: Муслера, Гонсалес (Торрес, 70), Хименес, Годин, Винья, Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Торрейра (Весино, 64), де ла Крус (Окампо, 65), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Ло Чельсо (48), Торрейра (62), Мартинес (75), Окампо (90), Корреа (90).
Чили – Боливия 1:0
Гол: Бриртон, 10
Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 69), Пульгар, Арангис, Менесес (Пинарес, 65), Варгас, Бриртон (Арангис, 84).
Боливия: Лампе, Бехарано, Кинтерос, Джузино, Фернандес, Сааведра (Флорес, 78), Вака (Вильярроэль, 90), Хустиниано (Бехарано, 90), Арсе, Чура (Рамальо, 64), Альварес.
Предупреждения: Вака (53), Марипан (81), Бехарано (87).
Напомним, в 1-м туре Кубка Америки Аргентина и Чили поделили очки.
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