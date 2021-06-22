Копа Америка. Аргентина возглавила группу, а Чили и Уругвай – поделили очки

Состоялось два поединка квинтета A

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В третьем туре группового этапа Копа Америка Аргентина переиграла Парагвай, а Чили сыграл вничью с Уругваем.

Единственный мяч «альбиселесте» оформил Алехандро Гомес. Также в свои ворота мяч отправил Алонсо, но автогол не был засчитан из-за офсайда.

Чили удалось открыть счет силами Варгаса и уйти на перерыв при минимальном преимуществе в счете. Однако во втором тайме Видаль поразил собственные ворота.

Аргентина возглавила группу A с 7 очками. Следом расположились Чили (5), Парагвай (3) и Уругвай (1). Однако у двух последних команд – всего по два сыгранных матча.

Копа Америка, группа A. Третий тур

Аргентина – Парагвай 1:0

Гол: Гомес, 10

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Пеццелья, Молина, Ромеро, Ди Мария (Корреа, 81), Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 81), Родригес, Месси, Агуэро (Корреа, 59).

Парагвай: Сильва, Гомес, Эспинола, Алонсо, Арсамендия, Пирис (Санчес, 82), Альмирон, Ромеро (Ромеро, 66), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ромеро (Гонсалес, 87), Авалос (Самудио, 87).

Предупреждения: Паредес – Гомес, Кардосо Лусена

Уругвай – Чили 1:1

Голы: Видаль, 66 (автогол) – Варгас, 26

Уругвай: Муслера, Гонсалес (Нандес, 46), Хименес, Годин, Винья (Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Вальверде, де ла Крус (Касерес, 46), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Сьерральта, Медель, Марипан (Роко, 38), Исла, Пульгар, Арангис, Мена, Видаль (Аларкон, 69), Варгас (Менесес, 56), Бриртон (Арриагада, 69).

Предупреждения: Вальверде – Сьерральта