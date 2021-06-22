Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Копа Америка. Аргентина возглавила группу, а Чили и Уругвай – поделили очки

Состоялось два поединка квинтета A
Футбол В мире
07:25
Копа Америка. Аргентина возглавила группу, а Чили и Уругвай – поделили очки
Фото - AFA

В третьем туре группового этапа Копа Америка Аргентина переиграла Парагвай, а Чили сыграл вничью с Уругваем.

Единственный мяч «альбиселесте» оформил Алехандро Гомес. Также в свои ворота мяч отправил Алонсо, но автогол не был засчитан из-за офсайда.

Чили удалось открыть счет силами Варгаса и уйти на перерыв при минимальном преимуществе в счете. Однако во втором тайме Видаль поразил собственные ворота.

Аргентина возглавила группу A с 7 очками. Следом расположились Чили (5), Парагвай (3) и Уругвай (1). Однако у двух последних команд – всего по два сыгранных матча.

Копа Америка, группа A. Третий тур

Аргентина – Парагвай 1:0

Гол: Гомес, 10

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Пеццелья, Молина, Ромеро, Ди Мария (Корреа, 81), Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 81), Родригес, Месси, Агуэро (Корреа, 59).

Парагвай: Сильва, Гомес, Эспинола, Алонсо, Арсамендия, Пирис (Санчес, 82), Альмирон, Ромеро (Ромеро, 66), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ромеро (Гонсалес, 87), Авалос (Самудио, 87).

Предупреждения: Паредес – Гомес, Кардосо Лусена

Уругвай – Чили 1:1

Голы: Видаль, 66 (автогол) – Варгас, 26

Уругвай: Муслера, Гонсалес (Нандес, 46), Хименес, Годин, Винья (Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Вальверде, де ла Крус (Касерес, 46), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Сьерральта, Медель, Марипан (Роко, 38), Исла, Пульгар, Арангис, Мена, Видаль (Аларкон, 69), Варгас (Менесес, 56), Бриртон (Арриагада, 69).

Предупреждения: Вальверде – Сьерральта

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Парагвая (футбол) сборная Чили (футбол) сборная Уругвая (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка
Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка
Футбол Евро-2020
19 июня 13:10
Копа Америка. Аргентина и Чили минимально победили соперников и возглавили свою группу
Копа Америка. Аргентина и Чили минимально победили соперников и возглавили свою группу
Футбол В мире
19 июня 07:34
Копа Америка. Аргентина и Чили вновь поделили очки. Парагвай переиграл Боливию
Копа Америка. Аргентина и Чили вновь поделили очки. Парагвай переиграл Боливию
Футбол В мире
15 июня 08:30
Отбор на ЧМ-2022. Бразилия пока не теряет очков, Аргентина вновь оступилась
Отбор на ЧМ-2022. Бразилия пока не теряет очков, Аргентина вновь оступилась
Футбол Чемпионат мира по футболу
9 июня 07:26
Месси: «Доволен результатом, хоть нам и не удалось победить»
Месси: «Доволен результатом, хоть нам и не удалось победить»
Футбол Сборные
4 июня 09:05
Аргентина и Чили разошлись миром после голов Месси и Санчеса
Аргентина и Чили разошлись миром после голов Месси и Санчеса
Футбол В мире
4 июня 08:45

Новости: Футбол

Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Сборная Украины
11:18
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
Украинская Премьер-лига
10:57
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Сборная Украины
10:56
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Сборная Украины
10:35
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины
10:14
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Тема дня
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
09:52
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Сборная Украины
09:47
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Сборная Украины
09:46
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Сборная Украины
09:36
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости