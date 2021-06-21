Копа Америка. Колумбия уступила Перу, а Венесуэла поделила очки с Эквадором
Копа Америка. Групповой этап
3-й тур. Группа В
Колумбия - Перу 1:2
Голы: Борха, 53 (пен.) - Пенья, 17, Мина, 64 (АГ).
Колумбия: Оспина, Медина (Морелос, 81), Мина, Санчес, Тесильо, Барриос, Перес (Куэльяр, 60), Куадрадо, Кардона (Чара, 70), Сапата (Муриэль, 61), Борха.
Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Кальенс, Лопес, Тапия, Йотун, Каррильо, Пенья (Картахена, 83), Куэва (Гарсия, 90), Лападула (Орменьо, 83).
Предупреждения: Борха (29) - Каррильо (43), Гальесе (51).
Венесуэла - Эквадор 2:2
Голы: Кастильо, 51, Эрнандес, 90+1 - Пресиадо, 39, Плата, 71.
Венесуэла: Фариньес, Гонсалес, Мартинес, Веласкес, дель Пино Маго, Кумана (Эрнандес, 77), Мартинес (Уртадо, 77), Морено (Селис, 82), Кастильо, Кассерес (Мансано, 82), Аристегьета (Кордова, 57).
Эквадор: Ортис, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Мена (Плата, 68), Мендес (Нобоа, 67), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 88), Кампана, Валенсия (Франко, 83).
Предупреждения: Валенсия (21), Пресиадо (45), Кайседо (81).
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