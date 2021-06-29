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Копа Америка. Месси вывел Аргентину с первого места группы, а Уругвай разобрался с Парагваем

Впереди – плей-офф турнира
Футбол В мире
08:23
Копа Америка. Месси вывел Аргентину с первого места группы, а Уругвай разобрался с Парагваем
фото - Charlotte Observer

Сегодня ночью завершился групповой этап Кубка Америки. Заключительные матчи сыграли команды из группы А.

Сборная Аргентины, усилиями капитана Лионеля Месси, разгромила Боливию и отправила команду соперника домой, выбив их из турнира.

У Месси уже 5 очков по системе гол+пас на этом турнире. У ближайшего преследователя, Неймара – 4.

Боливия – Аргентина 1:4

Голы: Гомес, 6, Месси 33 (пен.) , Месси, 42, Мартинес, 65 – Сааведра, 60.

Боливия: Лампе, Сааведра (Вильярроэль, 85), Акин, Джузино, Фернандес (Вайяр, 81), Хустиниано, Чура (Вака, 61), Вака, Сеспедес (Сагредо, 61), Бехарано, Альварес (Рамальо, 61).

Аргентина: Армани, Монтиель, Пеццелья, Мартинес, Акунья, Родригес (Паредес, 71), Паласиос (Домингес, 71), Корреа (Ло Чельсо, 64), Месси, Гомес (Альварес, 56), Агуэро (Мартинес, 63).

В параллельном матче группы Уругвай минимально одержал победу над Парагваем благодаря Эдинсону Кавани, который реализовал пенальти.

Уругвай – Парагвай 1:0

Голы: Кавани, 21 (пен.)

Уругвай: Муслера, Нандес, Годин (Коатес, 46), Хименес, Винья, Вальверде (Торрейра, 76), Весино (Касерес, 57), Бентанкур, де ла Крус, Кавани (Суарес, 68), де Арраскаэта (Торрес, 67).

Парагвай: Сильва, Эспинола (Мартинес, 57), Рохас, Алонсо, Альдерете, Самудио (Кубас, 73), Вильясанти, Хименес (Санчес, 74), Ромеро, Альмирон (Ромеро, 33), Авалос (Гонсалес, 57).

Таким образом, Аргентина с 10 очками возглавила группу и вышла в плей-офф с третьего места. Вслед за ней, в 1/4 турнира вышли Уругвай (7 очков), Парагвай (6) и Чили (5). Боливия же заняла последнее место в группе, не набрав ни одного пункта, и покинула турнир.
Павел Харченко
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Копа Америка Лионель Месси Неймар

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