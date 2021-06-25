Копа Америка. Уругвай переиграл Боливию, Парагвай оказался сильнее Чили
Вашему вниманию результаты последних матчей игрового дня на Копа Америка.
Боливия – Уругвай 0:2
Голы: Кинтерос, 40, автогол, Кавани, 79
Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).
Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).
Предупреждения: Чура (16), Вака (47), Санчес (81).
Чили – Парагвай 0:2
Голы: Самудио, 33, Альмирон, 58, пен
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 68), Сьерральта, Мена, Видаль, Аларкон (Менесес, 46), Арангис, Пинарес (Гальдамес, 68), Варгас, Бриртон.
Парагвай: Сильва, Эспинола, Гомес, Алонсо, Мартинес, Самудио (Ромеро, 62), Вильясанти, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Арсамендия (Альдерете, 84), Альмирон (Барейро, 77), Гонсалес (Ромеро, 77).
Предупреждения: Бриртон (45), Медель (56), Браво (58), Мартинес (78).
Напомним, ранее Чили и Уругвай поделили очки.
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