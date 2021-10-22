Копейки для профессионального футбола. Стала известна месячная зарплата лидеров «Карпат»

Львовский клуб выступает во второй лиге

Фото: UA-Football

Стала известна зарплата лидеров львовских «Карпат», которые выступают во второй лиге Украины. Об этом сообщает «Профутбол digital».

Известно, что лучшие игроки львовского клуба получают 50 тысяч гривен в месяц. За победу каждому из игроков предусмотрен бонус в размере 10 тысяч гривен.

«Карпаты» в группе «А» второй лиги идут на 2-м месте, имея в активе 33 очка и отставая от «Левого берега» на 3 балла.

Ранее бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец заявил, что ему предлагали 1 миллион долларов за договорной матч.