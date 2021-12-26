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Кополовец: «Чемпионат Украины мертв. Просто катастрофа»

Экс-хавбек «Карпат» оценил нынешний уровень УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
20:30
Кополовец: «Чемпионат Украины мертв. Просто катастрофа»
Михаил Кополовец / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец в интервью Football Hub оценил нынешний уровень украинской Премьер-лиги.

Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как «класс» вообще нет.

«Шахтер» мог с «Манчестер Сити» играть, с «Ювентусом», с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасный.

Ранее Кополовец заявил о том, что поддерживает Евгения Селезнева в конфликте с журналистом.
Сергей Стаднюк
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Теги

Михаил Кополовец Динамо Киев Шахтер Донецк

Комментарии 1

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26 декабря 2021г. 20:50
То что начинают смело озвучивать очевидное это уже позитив может быстрее начнут находится нужные решения и единый телепул опаздывает минимум на три года этого уже мало Удачи!!!
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