«Поддерживаю Селезнева» – Кополовец поделился мнением о конфликте с журналистом
Кополовец: «Чемпионат Украины мертв. Просто катастрофа»
Экс-хавбек «Карпат» оценил нынешний уровень УПЛ
Михаил Кополовец / Фото - Футбол 24
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец в интервью Football Hub оценил нынешний уровень украинской Премьер-лиги.
Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как «класс» вообще нет.Ранее Кополовец заявил о том, что поддерживает Евгения Селезнева в конфликте с журналистом.
«Шахтер» мог с «Манчестер Сити» играть, с «Ювентусом», с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасный.
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