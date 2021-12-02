«Кополовец говорит хрень» – Гладкий опроверг, что мог оказаться в «Минае»

Форвард «Зари» заявил, что слова экс-партнера по команде следует делить на два

Александр Гладкий / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Александр Гладкий опроверг в эфире YouTube-канала «BurBuzz» информацию о том, что мог оказаться в «Минае». Также форвард призвал не придавать слишком большого значения словам экс-директора закарпатцев Михаила Кополовца.

Да никогда у меня не было варианта с «Минаем». Миша Кополовец говорит хрень такую на всю страну. Он такое говорит, что мне иногда страшно. Он рассказывает, что звал меня «Минай». Да не звал он меня в «Минай». Звонит и говорит: «Там это», я отвечаю: «Миша...». Я его люблю и уважаю, он мой бывший партнер по команде. Но надо убирать 50% из того, что он говорит. Он как начнет говорить, страшно становится.

Ранее источник назвал условие, при котором «Заря» бесплатно отпустит Гладкого.