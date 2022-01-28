Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»

Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец очередной раз отличился высказыванием о гомосексуалистах.

Ну дома вы зажигайте, это ваше дело, но когда ты выходишь и показываешь это публично и на это смотрят дети, то я считаю, что это недопустимо. Когда идет навязывание таких моментов, то я это осуждаю.

Я не против геев, если они не пропагандируют. Сидите дома и этим занимайтесь. На улицах я бы хотел видеть нормальных людей – это девушка и парень. Если два мужика вместе, то там, кроме дерьма, ничего больше не может быть.

Я ничего не имею против геев, но я против пропаганды геев. Когда я был в Германии, то заходил в магазин и там была бумажка с ценами товаров ‒ на ней два мужика держатся за руку и написано по-немецки «счастливая семья». Это пропаганда.

Когда дети растут в такой среде, они видят, что это нормально и так должно быть, но так быть не должно. Если так должно быть, то почему у геев нет детей? Я считаю, что нормальная семья – это та, где есть дети.

Повторюсь, против геев ничего не имею. Правильно сказал Папа Римский: «Кто я такой, чтобы их обвинять, если бог их сотворил такими»? Но если идет пропаганда, то я против этого.

В Германии это норма, в других европейских странах тоже, скоро уже будет больше геев, чем нормальных людей, к сожалению. Они повсюду: на телевидении, в политике. Всюду геи. Это не нормально.

Геи в украинских командах? Не видел такого и не встречались. В Германии было подозрение на нескольких парней. Я сейчас анализирую и понимаю, что у них могли быть какие-то отношения. Я тогда резко выражался, потому что мне это не нравится. В Украине такого я не видел. У нас пацаны нормальные и любят девушек.