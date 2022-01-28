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Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»

Экс-хавбек «Карпат» и «Миная» отличился очередным неоднозначным высказыванием
Футбол Украинская Премьер-лига
22:43
Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец очередной раз отличился высказыванием о гомосексуалистах.

Мы, люди постсоветского пространства, к этому не привыкли, и я не могу воспринять то, что мужик спит с мужиком. Многие нормальные и адекватные люди не могут это принять. Я считаю, что геи – это больные люди. Здоровый человек не может у себя выдержать мужика.

Ну дома вы зажигайте, это ваше дело, но когда ты выходишь и показываешь это публично и на это смотрят дети, то я считаю, что это недопустимо. Когда идет навязывание таких моментов, то я это осуждаю.

Я не против геев, если они не пропагандируют. Сидите дома и этим занимайтесь. На улицах я бы хотел видеть нормальных людей – это девушка и парень. Если два мужика вместе, то там, кроме дерьма, ничего больше не может быть.

Я ничего не имею против геев, но я против пропаганды геев. Когда я был в Германии, то заходил в магазин и там была бумажка с ценами товаров ‒ на ней два мужика держатся за руку и написано по-немецки «счастливая семья». Это пропаганда.

Когда дети растут в такой среде, они видят, что это нормально и так должно быть, но так быть не должно. Если так должно быть, то почему у геев нет детей? Я считаю, что нормальная семья – это та, где есть дети.

Повторюсь, против геев ничего не имею. Правильно сказал Папа Римский: «Кто я такой, чтобы их обвинять, если бог их сотворил такими»? Но если идет пропаганда, то я против этого.

В Германии это норма, в других европейских странах тоже, скоро уже будет больше геев, чем нормальных людей, к сожалению. Они повсюду: на телевидении, в политике. Всюду геи. Это не нормально.

Геи в украинских командах? Не видел такого и не встречались. В Германии было подозрение на нескольких парней. Я сейчас анализирую и понимаю, что у них могли быть какие-то отношения. Я тогда резко выражался, потому что мне это не нравится. В Украине такого я не видел. У нас пацаны нормальные и любят девушек.

Ранее Кополовец назвал геев – больными людьми.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Михаил Кополовец Минай ЛГБТ

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