Кополовец: «Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет трусов»
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился мыслями после поражений «Динамо» от «Барселоны» (0:1) и «Шахтера» от «Реала» (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.
Правильно говорил Мирча Луческу, что «Динамо» нужно убить в себе трусость. Команда боится играть в футбол. Белорусы играют, норвежский «Буде Глимт» выносит «Рому», а мы боимся. У наших футболистов уже большой опыт, в еврокубках, в сборной, но они все равно боятся на международной арене.
Неплохо играли с «Барселоной». А толку? Как видите, не тянем мы такие турниры. Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот «Ференцварош» пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием.
«Шериф» – пример для наших футболистов, они показали, что с любым можно играть. Поэтому остался осадок после матчей наших команд в Лиге чемпионов. Тем более, что «Барселона» сейчас не такая грозная, как раньше. Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет боягузов. Увы, пока не тянут наши гранды уровень Лиги чемпионов.
Де Дзерби работает уже достаточно времени с «Шахтером», чтобы показывать зубы в Лиге чемпионов, ведь «Реал», как и «Барселона», не такие грозные, как раньше. Поэтому от команды жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты. Но в еврокубках играется тяжело.
Кополовец также оценил шансы «Зари» на выход из группы после победы над ЦСКА.
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