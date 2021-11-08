Кополовец: «Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет трусов»

Михаил Кополовец / Фото - ОТДУШИВДУШУ

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился мыслями после поражений «Динамо» от «Барселоны» (0:1) и «Шахтера» от «Реала» (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Неплохо играли с «Барселоной». А толку? Как видите, не тянем мы такие турниры. Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот «Ференцварош» пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием.

«Шериф» – пример для наших футболистов, они показали, что с любым можно играть. Поэтому остался осадок после матчей наших команд в Лиге чемпионов. Тем более, что «Барселона» сейчас не такая грозная, как раньше. Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет боягузов. Увы, пока не тянут наши гранды уровень Лиги чемпионов.

Де Дзерби работает уже достаточно времени с «Шахтером», чтобы показывать зубы в Лиге чемпионов, ведь «Реал», как и «Барселона», не такие грозные, как раньше. Поэтому от команды жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты. Но в еврокубках играется тяжело.