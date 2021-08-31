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Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»

Закарпатцы сенсационно отобрали очки у «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:32
Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»
Михаил Кополовец / Фото - Футбол 24

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился впечатлениями после ничьей команды с «Шахтером» в матче шестого тура украинской Премьер-лиги (1:1).

В «Минае» играет молодежь, у которой есть амбиции, все хотят заявить про себя. «Шахтер», где-то, недооценил эту команду. У них тоже не все гладко. Судя по последним играм, они еще не набрали кондиции.

Также сыграл фактор поддержки, в Ужгороде на матч пришло очень много болельщиков. Наложилось одно на другое. Но, опять-таки, у «Миная» была серьезная самоотдача, все пацаны объединены одной целью – заявить о себе.

И Вася Кобин стал более опытным тренером. Сейчас уже видны плоды его работы. За такой короткий период времени собрать команду – это его заслуга. Еще за три недели до старта чемпионата команда не знала, где будет играть – в УПЛ или Первой лиге.

Мастерство и чуйка Кобина сыграла свою роль. Он не боится тасовать состав, не меняет свой стиль и придает игрокам уверенности. Я еще раньше говорил, что если бы Василий Васильевич остался, то «Минай» бы не вылетел в минувшем сезоне.

Он реально классный тренер. Ему нужно доверие президента и чуть больше условий для футболистов. В Премьер-лиге ты можешь раскрывать новые таланты, но и нужны силы где-то извне.

Ранее в «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Евгения Селезнева.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Михаил Кополовец Минай Шахтер Донецк

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