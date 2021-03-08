Кополовец: «Надеюсь еще сыграть за «Минай», эти эмоции сложно передать»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал свой дебют в УПЛ за закарпатскую команду в матче 17-го тура против «Динамо» (0:3). 37-летний хавбек не хочет, чтобы это был его последний поединок в высшем дивизионе.

Конечно, досадно, что не сумели дать бой «Динамо», хотя очень хотелось добиться положительного результата. Тем более, что киевляне не произвели впечатления команды без слабых мест.

Как оцениваю свои действия? Было сложно войти в игру, ведь, когда я вышел на замену, то «Минай» уже проигрывал 0:2 и находился в меньшинстве. К тому же, играть пришлось не на своей позиции в полузащите, а на левом фланге обороны.

Но важно, что была возможность убедиться, что я нахожусь в игровом тонусе, что еще есть порох в пороховницах. Я буду продолжать упорно тренироваться и надеюсь, что за «Минай» еще сыграю. Поверьте, эти эмоции сложно передать.