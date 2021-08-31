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Кополовец – о ситуации с футболкой Селезнева: «Вместо игры всех интересуют скандалы и хайп»

Экс-спортдир «Миная» видит проблему в административном штабе бывшего клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
23:00
Кополовец – о ситуации с футболкой Селезнева: «Вместо игры всех интересуют скандалы и хайп»
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о том, сможет ли нападающий Евгений Селезнев побить бомбардирский рекорд УПЛ в футболке закарпатцев. Также экс-хавбек прокомментировал ситуацию отсутствием у форварда на футболке шеврона «Слава Украине» в матче с «Шахтером» (1:1).

У него есть все шансы. Вася к нему хорошо относится, доверяет, он играет все матчи. Я знаю, что Женя очень старается. Возле него объединилась команда. Он там лидер, папа, авторитетный футболист.

Он добился немалого в украинском футболе, молодежь возле него объединяется. Женя их настраивает, делится опытом. Шансы побить рекорд есть, но все зависит от него. Хотелось бы, чтоб уже забил гол, но пока не получается. Ничего, время еще есть. Я с ним общался не один раз и вижу, что он очень сильно мотивирован.

Отсутствие нашивки на футболке – случайность, это не его вина. Он все правильно сказал: ему дали майку, он надел. У нас реально с формой проблема. Если ты даришь майку, то не всегда есть второй комплект.

Это уже недоработка не Селезнева, а административного штаба. Должна быть пара маек с шевронами. Сейчас мало кого интересует игра, всех интересуют околофутбольные игры, скандалы, хайп.

Женя не виноват. Могу это сказать со стопроцентной уверенностью. Он что, сорвал шеврон, по-вашему? Нет, конечно. Он нормальный человек. С него просто делают виноватого.

Кополовец также поделился предположением, за счет чего «Минаю» удалось добыть очко с «Шахтером».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Михаил Кополовец Евгений Селезнев Минай Шахтер Донецк УАФ

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