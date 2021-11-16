Кополовец: «У игроков сборной будто пробка в заднице – про***ли все, что можно»

Экс-хавбек «Карпат» и «Миная» дал неоднозначный совет «сине-желтым»

Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился рецептом успеха для сборной Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены – с румынами, с болгарами. Есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице. Не могут забить, дышать свободно, постоянно какое-то давление. Выйти и сыграть для болельщиков – это главное. От нас уже ничего не зависит, мы, в принципе, про***ли все, что можно. Постараться добиться результата, а там уж как Бог даст.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить уже сегодня, 16 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.