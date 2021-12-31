Кополовец: «Желаю, чтобы в 2022 году болельщикам было интересно ходить на футбол, а не по 200 человек сидело»

Легенда УПЛ хочет, чтобы устранилась одна из главных проблем «игры миллионов» в Украине

Михаил Кополовец / Фото - ОТДУШИВДУШУ Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поздравил болельщиков с новым 2022 годом. Экс-футболист пожелал чаще ходить на стадион. Я желаю болельщикам много яркого футбола. Чтобы футбол рос. Чтобы им было интересно ходить на футбол, а не по 200 человек приходило. Вспоминаю, как мы с «Карпатами» играли. Приезжала «Говерла» – 20 тысяч приходило. Приезжал Луцк – 20 тысяч. «Динамо» и «Шахтер» – билет невозможно было достать. Желаю, чтобы это все изменилось. Чтобы люди приходили на футбол с детками, с семьями. Конечно, здоровья. Чтобы все мы были здоровыми. Чтобы все мысли и пожелания сбывались. Все, что могу пожелать. Ранее капитан «Динамо» Сергей Сидорчук пожелал болельщикам в новом году больше поводов для радости.