Сидорчук: «Хочу пожелать болельщикам, чтобы у них в новом году были поводы для радости»
Кополовец: «Желаю, чтобы в 2022 году болельщикам было интересно ходить на футбол, а не по 200 человек сидело»
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31 декабря 2021г. 19:43
Михаил Кополовец / Фото - ОТДУШИВДУШУ
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поздравил болельщиков с новым 2022 годом. Экс-футболист пожелал чаще ходить на стадион.
Я желаю болельщикам много яркого футбола. Чтобы футбол рос. Чтобы им было интересно ходить на футбол, а не по 200 человек приходило.
Вспоминаю, как мы с «Карпатами» играли. Приезжала «Говерла» – 20 тысяч приходило. Приезжал Луцк – 20 тысяч. «Динамо» и «Шахтер» – билет невозможно было достать. Желаю, чтобы это все изменилось. Чтобы люди приходили на футбол с детками, с семьями.
Конечно, здоровья. Чтобы все мы были здоровыми. Чтобы все мысли и пожелания сбывались. Все, что могу пожелать.
Ранее капитан «Динамо» Сергей Сидорчук пожелал болельщикам в новом году больше поводов для радости.
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