«Милан» вступил в борьбу с «Коринтиансом» за экс-хавбека «Шахтера»
«Коринтианс» в ближайшее время назначит тренером Каштру
Португалец будет тренировать в Бразилии
Фото: O Globo
«Коринтианс» в ближайшее время назначит нового тренера.
Им станет Луиш Каштру. Португалец уже согласился стать наставником команды.
Отмечается, что тренер готов выплатить 1,2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с катарским «Аль-Духаилем», чтобы покинуть команду уже сейчас.
Вероятно, о назначении объявят на следующей неделе.
В чемпионате Катара его клуб идет 2-м в таблице.
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