«Коринтианс» в ближайшее время назначит тренером Каштру

Португалец будет тренировать в Бразилии

Фото: O Globo

«Коринтианс» в ближайшее время назначит нового тренера.

Им станет Луиш Каштру. Португалец уже согласился стать наставником команды.

Отмечается, что тренер готов выплатить 1,2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с катарским «Аль-Духаилем», чтобы покинуть команду уже сейчас.

Вероятно, о назначении объявят на следующей неделе.

В чемпионате Катара его клуб идет 2-м в таблице.