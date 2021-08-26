Матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится в присутствии болельщиков
Коркишко оказался в Казахстане
Полузащитник подписал контракт с местным грандом
19:43
Фото: Днепр-1
Нападающий Дмитрий Коркишко нашел себе новый клуб.
Форвард подписал контракт с казахстанским «Актобе», сообщает сайт команды. Детали сделки не разглашаются.
Коркишко прошлый сезон провел в «Черноморце», забив три мяча в 10 матчах Первой лиги. Начал он прошлый сезон в «Днепре-1».
Также он известен по игре за «Минск», «Полтаву» и турецкие команды.
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