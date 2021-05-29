Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»

Виктор Корниенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко признался, что рад пребыванию в лагере «сине-желтых» вне зависимости от своего положения в команде.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал. Познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды.