Корниенко: «Ни в коем случае не хочу уходить из «Шахтера» в аренду»
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Молодой футболист готов помочь «сине-желтым» в любой роли
14:57
Виктор Корниенко / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Виктор Корниенко признался, что рад пребыванию в лагере «сине-желтых» вне зависимости от своего положения в команде.
Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.
Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.
В принципе всех киевлян знал. Познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды.
Корниенко также сообщил, что его все еще беспокоят последствия ангины.
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