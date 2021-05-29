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Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»

Молодой футболист готов помочь «сине-желтым» в любой роли
Футбол Сборная Украины
14:57
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Виктор Корниенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко признался, что рад пребыванию в лагере «сине-желтых» вне зависимости от своего положения в команде.

Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал. Познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды.

Корниенко также сообщил, что его все еще беспокоят последствия ангины.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Виктор Корниенко

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