Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Корниенко: «Это гол для всей Украины»
Защитник прокомментировал ничью с Чехией
08:07
Фото: Footballua.tv
Защитник Виктор Корниенко поделился эмоциями после дебютного гола за сборную Украины в товарищеском ничейном матче против Чехии (1:1):
«Провели неплохой матч, учитывая ротацию. Был неплохой опыт. Моменты были и у нас, и у чехов, но пропускать за 10 секунд до финального свистка обидно. Не знаю, почему так происходит. Будем разбираться.
Надо смотреть повтор – кто недобежал. Возможно, я мог выручить. Мой дебют и гол? Это вдвойне приятно. Все мои родные переживали. Этот гол для всей Украины».
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