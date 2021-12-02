Корниенко: «Качество полей ухудшается, «Шахтеру» труднее играть на атаку»
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ поделился ожиданиями от заключительного отрезка «горняков» в первой части сезона.
Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи со «Львовом» и «Александрией», к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку. Есть и внутреннее волнение за результат, охота пройти этот отрезок без потерь.
Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами.
«Львов» – достойный соперник и неуступчивый. Недаром они обыграли «Зарю» недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценку соперника не допустим.
Всегда приятно играть с болельщиками. Вскоре зимний перерыв, так что хотелось бы, чтобы зрители пришли на «Олимпийский» в пятницу. Мы всех приглашаем, для нас очень важна поддержка, попробуем порадовать их хорошей игрой и победой.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить 3 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов». Начало – в 17:00.
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