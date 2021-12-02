Корниенко: «Качество полей ухудшается, «Шахтеру» труднее играть на атаку»

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ поделился ожиданиями от заключительного отрезка «горняков» в первой части сезона.

Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами.

«Львов» – достойный соперник и неуступчивый. Недаром они обыграли «Зарю» недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценку соперника не допустим.

Всегда приятно играть с болельщиками. Вскоре зимний перерыв, так что хотелось бы, чтобы зрители пришли на «Олимпийский» в пятницу. Мы всех приглашаем, для нас очень важна поддержка, попробуем порадовать их хорошей игрой и победой.