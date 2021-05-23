Корниенко: «Шахтер» не может пять-шесть лет подряд все выигрывать»
Корниенко: «Ни в коем случае не хочу уходить из «Шахтера» в аренду»
Молодой защитник намерен закрепиться в составе «горняков»
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в эфире программы «Auto Гол!» прокомментировал возможность своего ухода в аренду из донецкого клуба.
Ни в коем случае не хочу уходить в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать.
Я знаю, что у меня все получится. Хочу закрепиться в «Шахтере», стать основным игроком и провести тут всю карьеру.
Ранее Корниенко поделился мнением о ситуации в команде.