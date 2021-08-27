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Корниенко – о жребие в ЛЧ: «Будем пытаться повторить результаты прошлого сезона»

Главное, что в группе нет «Гладбаха»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:40
Корниенко – о жребие в ЛЧ: «Будем пытаться повторить результаты прошлого сезона»
Виктор Корниенко / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал попадание донецкой команды в одну группу ЛЧ с «Интером», «Реалом» и «Шерифом»:

«Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.

Приятно вновь сыграть с такими командами».

В минувшем сезоне «горняки» также играли на групповом этапе с «Интером» и «Реалом». И если с «нерадзурри» они добыли две ничьи, то тогдашних чемпионов Испании они смогли выиграть в двух матчах.

Но донецкому клубу оказалась не по зубам менхенгладбахская «Боруссия», которая за два матча забила подопечным тогда еще Луиша Каштру 10 мячей.

Ранее нынешний тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил силы команд соперников.

Напомним, «Динамо» также узнало своих соперников по группе.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Шахтер Донецк Интер Реал Мадрид (футбол)

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