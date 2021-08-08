Корниенко: «После поражения от «Александрии» будем еще злее»

«Горняки» потерпели первое поражение в сезоне

Виктор Корниенко / фото - dynamo.kiev

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал матч 3-го тура УПЛ против «Александрии» (1:2), где его команда потеряла очки:

«Я могу сказать, что это просто не наш день. Игра не складывалась так, как мы этого хотели. Мне кажется, что это даже хорошо, что мы почувствовали поражение и стать еще сильнее, злее. Все знают «Александрию». Это скорость, они бойцы. Где-то чего-то не хватило, не повезло нам. Будем разбирать ошибки, и будем еще злее».

Это поражение стало первым для донецкой команды при Роберто Де Дзерби. В двух стартовых турах УПЛ «горняки» уверенно обыграли «Львов» и «Ингулец», а в квалификации Лиги чемпионов одержали волевую победу над «Генком».

Напомним, в 4-х последних матчах с «Александрией» «Шахтер» добыл катастрофически малое количество очков.