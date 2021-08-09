Директор «Александрии» рассказал, когда клуб сможет провести первую игру на домашнем стадионе
Корниенко: «После поражения от «Александрии» станем еще злее»
Защитник считает, что его команде не повезло
Фото: shakhar.com
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 3 тура УПЛ.
«Я могу сказать, что это просто не наш день. Игра не складывалась так, как мы этого хотели. Мне кажется, что это даже хорошо, что мы почувствовали поражение – станем еще сильнее, злее.
Все знают «Александрию». Это скорость, они бойцы. Где-то чего-то не хватило, не повезло нам. Будем разбирать ошибки, и будем еще злее».
«Шахтер» проиграл первый матч в сезоне.
10 августа команда сыграет ответный матч с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.
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