Корниенко: «Шахтер» не может пять-шесть лет подряд все выигрывать»

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в эфире программы AutoGoal поделился мнением о том, есть ли кризис в команде. Также футболист рассказал о своем положении в коллективе после завоевания титула чемпиона мира U-20.

Что случилось с нами? Я считаю, что ничего не изменилось. Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты когда что-то не получается, не везет.

Тот же самый «Ман Сити» тоже в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя бешеная команда, бешеный тренер. Не получилось в данном сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения. Главное как упал, так и встать

Меня отправили в аренду после титула чемпиона мира? Конечно, это бьет по самолюбию. Ты когда приезжаешь с таким трофеем и рассчитываешь на одно, а получаешь немного другое, то, конечно, исчезает уверенность.

Было неприятно, но мы должны были понимать, что останавливаться нет смысла. Надо пережить этот момент, не опускать руки, продолжать работать и все станет на свои места.