Корниенко: «Шахтер» не может пять-шесть лет подряд все выигрывать»
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в эфире программы AutoGoal поделился мнением о том, есть ли кризис в команде. Также футболист рассказал о своем положении в коллективе после завоевания титула чемпиона мира U-20.
Честно сказать, сами вы прекрасно видите, что в чемпионате «Динамо» совсем другое сейчас. Намного сильнее команда. Луческу пришел и «Динамо» совсем по-другому играет, выигрывает. Да, им везет, кстати, если вы это заметили.
Что случилось с нами? Я считаю, что ничего не изменилось. Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты когда что-то не получается, не везет.
Тот же самый «Ман Сити» тоже в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя бешеная команда, бешеный тренер. Не получилось в данном сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения. Главное как упал, так и встать
Меня отправили в аренду после титула чемпиона мира? Конечно, это бьет по самолюбию. Ты когда приезжаешь с таким трофеем и рассчитываешь на одно, а получаешь немного другое, то, конечно, исчезает уверенность.
Было неприятно, но мы должны были понимать, что останавливаться нет смысла. Надо пережить этот момент, не опускать руки, продолжать работать и все станет на свои места.
Ранее стало известно, что Корниенко не сможет сыграть за сборную в матче с Бахрейном.