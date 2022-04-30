Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Корниенко: «Украина и Шотландия находятся в одинаковых условиях»
Защитник «Шахтера» верит, что шансы на победу – 50 на 50
30 апреля 19:30
Виктор Корниенко / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Корниенко высказался о грядущем матче с Шотландией в стыках ЧМ-2022.
«Шансы на победу есть всегда. Даже несмотря на то, что мы много пропустили, будем готовиться. Шотландия и мы находимся в одинаковых условиях, но мотивация будет выше у нас. Все прекрасно понимают почему.
У всех футболистов сборной есть характер. Мы наверстаем те обороты, которые у нас были, и будем стараться показать максимальный результат».