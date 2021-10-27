Корниенко: «В «Черноморце» много молодых ребят из «Динамо», у которых глаза горят, нам будет непросто»

Сегодня «Шахтер» сыграет в Кубке против одесской команды

Виктор Корниенко / Фото: Twitter Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины. Его слова приводит пресс-служба «горняков». «Такая стадия, 1/8-я, – на вылет уже играют команды. Естественно, все хотят побеждать. В чемпионате в ответной игре можешь отыграться, а здесь матчи на вылет – нужно максимально сконцентрироваться, подойти с максимальным настроем на игру. «Черноморец» – непростая команда, там много молодых ребят из «Динамо», у которых глаза горят. Легкой игры точно не будет – нужно настраиваться».

Онлайн трансляция матча «Черноморец» – «Шахтер».

Петр Приходько