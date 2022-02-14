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Король футбола Пеле снова госпитализирован
81-летний бразилец продолжает лечение
Пеле / Фото: Eurosport
Легендарный бразильский футболист Пеле объявил о своей госпитализации для продолжения лечения опухоли в кишечнике. Об этом сам Пеле написал в Instagram.
«Друзья, как я и делал ежемесячно, сейчас ложусь в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы позже посмотреть Супербоул. Я посмотрю матч, хотя мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за все сообщения поддержки».
Пеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других.
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