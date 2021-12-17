Коронавирус добрался до команды Зинченко. У Гвардиолы подозрение на COVID-19

Пресс-конференция специалиста была отменена

Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

В воскресенье, 19-го декабря, «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 18-го тура АПЛ.

«Горожане» рискуют провести этот матч без тренера на бровке, ведь Хосеп Гвардиола сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает ВВС.

Пресс-конференция испанца была отменена, и он сдаст еще один ПЦР-тест, чтобы окончательно узнать, заразился ли он вирусом.

В АПЛ ситуация с ковидом заметно усложнилась. Целый ряд матчей был перенесен в последние две недели.

В Англии даже говорят о возможной приостановке чемпионата на месяц.