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Коронавирус добрался до команды Зинченко. У Гвардиолы подозрение на COVID-19
Пресс-конференция специалиста была отменена
17:25
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport
В воскресенье, 19-го декабря, «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 18-го тура АПЛ.
«Горожане» рискуют провести этот матч без тренера на бровке, ведь Хосеп Гвардиола сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает ВВС.
Пресс-конференция испанца была отменена, и он сдаст еще один ПЦР-тест, чтобы окончательно узнать, заразился ли он вирусом.
В АПЛ ситуация с ковидом заметно усложнилась. Целый ряд матчей был перенесен в последние две недели.
В Англии даже говорят о возможной приостановке чемпионата на месяц.
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