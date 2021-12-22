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Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»

Серия А отказалась переносить матч
Футбол Серия А (Италия)
08:08
Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»
фото - Eurosport

«Салернитане» было присуждено техническое поражение 0:3 за неявку на матч 19-го тура Серии А с «Удинезе», сообщает пресс служба турнира.

В стане «гранатовых» было зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

«Коньки» попросили у итальянской лиги перенести матч, но в руководстве турнира решили, что трех случаев заболевания недостаточно для активации ковид-протоколов.

«Удинезе» вышел на поле, провела разминку, а спустя 45 минут после времени начала матча прозвучал свисток рефери, который оповестил о присуждении «технаря» неявившимся хозяевам матча.

«Салернитана» сможет обжаловать это решение и добиться переноса игры на другую дату.

Ранее в Англии были перенесены десять матчей чемпионата из-за множества положительных тестов на COVID-19 в нескольких клубах.

В Италии коронавирус уже был обнаружен в стане «Дженоа» Андрея Шевченко.

Павел Харченко
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Теги

коронавирус Салернитана Удинезе

Комментарии 1

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22 декабря 2021г. 10:56
они и так уже вылетели, слабая команда
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