Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»

Серия А отказалась переносить матч

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«Салернитане» было присуждено техническое поражение 0:3 за неявку на матч 19-го тура Серии А с «Удинезе», сообщает пресс служба турнира.

В стане «гранатовых» было зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

«Коньки» попросили у итальянской лиги перенести матч, но в руководстве турнира решили, что трех случаев заболевания недостаточно для активации ковид-протоколов.

«Удинезе» вышел на поле, провела разминку, а спустя 45 минут после времени начала матча прозвучал свисток рефери, который оповестил о присуждении «технаря» неявившимся хозяевам матча.

«Салернитана» сможет обжаловать это решение и добиться переноса игры на другую дату.

Ранее в Англии были перенесены десять матчей чемпионата из-за множества положительных тестов на COVID-19 в нескольких клубах.



В Италии коронавирус уже был обнаружен в стане «Дженоа» Андрея Шевченко.