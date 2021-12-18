Коронавирус добрался до команды Зинченко. У Гвардиолы подозрение на COVID-19
Коронавирус у Гвардиолы не подтвердился – тренер сможет присутствовать на матче с «Ньюкаслом»
Матч состоится 19-го декабря
12:55
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не заражен коронавирусом, сообщает Sky Sports.
Первый сомнительный тест был положительным, но Гвардиола прошел более точное обследование и коронавирус не подтвердился.
Таким образом, тренер сможет руководить «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» 19-го декабря в 18-м туре АПЛ.
Напомним, «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
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