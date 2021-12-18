Коронавирус у Гвардиолы не подтвердился – тренер сможет присутствовать на матче с «Ньюкаслом»

Матч состоится 19-го декабря

Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не заражен коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Первый сомнительный тест был положительным, но Гвардиола прошел более точное обследование и коронавирус не подтвердился.

Таким образом, тренер сможет руководить «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» 19-го декабря в 18-м туре АПЛ.

Напомним, «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.