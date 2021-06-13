Коронавирус в стане сборной Португалии

Игрока уже изолировали и заменили

фото - The Sun

Крайний защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

В субботу все игроки национальной команды сдавали ПЦР-тесты. Ковид был обнаружен у Канселу, которого быстро изолировали. Вместо него был вызван правый защитник «Милана» Диогу Далот.

Но место фулбэка «Сити» в составе сборной скорее всего займет экс-игрок «Барселоны» Нелсон Семеду.

Свой первый матч на Евро португальцы проведут со сборной Венгрии 15 июня.

Ранее, коронавирус был обнаружен у игроков сборной Испании.