«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды
Коронавирус в стане сборной Португалии
Игрока уже изолировали и заменили
фото - The Sun
Крайний защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
В субботу все игроки национальной команды сдавали ПЦР-тесты. Ковид был обнаружен у Канселу, которого быстро изолировали. Вместо него был вызван правый защитник «Милана» Диогу Далот.
Но место фулбэка «Сити» в составе сборной скорее всего займет экс-игрок «Барселоны» Нелсон Семеду.
Свой первый матч на Евро португальцы проведут со сборной Венгрии 15 июня.
Комментарии 0