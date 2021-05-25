Корреа подпишет контракт с «Миланом»

«Россонери» заплатят за хавбека «Атлетико» 45 миллионов евро

Анхель Корреа / Фото - acmilaninfo

Хавбек мадридского «Атлетико»в ближайшие недели может стать игроком «Милана».26-летний аргентинец уже согласовал контракт с итальянским грандом сроком на 4 года и заработной платой в 4 миллиона евро. Об этом сообщаетВ данный момент Корреа пытается уговорить боссов «Атлетико» не препятствовать его трансферу.Сообщается, что «Милан» заплатит за игрока 45 миллионов евро.Ранее стало известно, что вратарь «Лилля»