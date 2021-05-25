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Корреа подпишет контракт с «Миланом»

«Россонери» заплатят за хавбека «Атлетико» 45 миллионов евро
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 22:53
Корреа подпишет контракт с «Миланом»
Анхель Корреа / Фото - acmilaninfo
Хавбек мадридского «Атлетико» Анхель Корреа в ближайшие недели может стать игроком «Милана». 

26-летний аргентинец уже согласовал контракт с итальянским грандом сроком на 4 года и заработной платой в 4 миллиона евро. Об этом сообщает AS.

В данный момент Корреа пытается уговорить боссов «Атлетико» не препятствовать его трансферу.

Сообщается, что «Милан» заплатит за игрока 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, что вратарь «Лилля» Майк Меньян близок к переходу в «Милан».
Владимир Кириченко
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Теги

Милан Атлетико Мадрид Анхель Корреа

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