Трансфер вратаря «Лилля» обойдется «Милану» в 13 млн евро
Корреа подпишет контракт с «Миланом»
«Россонери» заплатят за хавбека «Атлетико» 45 миллионов евро
25 мая 22:53
Анхель Корреа / Фото - acmilaninfoХавбек мадридского «Атлетико» Анхель Корреа в ближайшие недели может стать игроком «Милана».
26-летний аргентинец уже согласовал контракт с итальянским грандом сроком на 4 года и заработной платой в 4 миллиона евро. Об этом сообщает AS.
В данный момент Корреа пытается уговорить боссов «Атлетико» не препятствовать его трансферу.
Сообщается, что «Милан» заплатит за игрока 45 миллионов евро.
Ранее стало известно, что вратарь «Лилля» Майк Меньян близок к переходу в «Милан».
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