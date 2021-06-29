Косовский: «Не согласен с теми, кто считает Швецию – слабейшим соперником в 1/8 финала»
Бывший игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился мыслями о сопернике «сине-желтых» в матче 1/8 финала Евро-2020 – команде Швеции. Встреча состоится уже сегодня, 29 июня.
Я не согласен с экспертами, которые считают, что сборная Швеции – слабейшая среди тех, которые пробились в 1/8 финала. Это скоростная, хорошо обученная команда, а антропометрическим данным скандинавов можно только позавидовать. Они очень опасны при розыгрыше стандартных положений.
Благодаря каким качествам можно склонить чаши весов в свою сторону в игре с ними? Прежде всего, с помощью коллективных действий, очень многое будет зависеть от мотивации, желания сыграть через не могу, психологического состояния подопечных Андрея Шевченко. Ведь недаром говорят, что если очень сильно захотеть, то и горы можно свернуть.
Очень хочется, чтобы сегодня наши ребята показали свой лучший футбол и доказали, что предыдущий провальный матч – с австрийцами – досадная случайность.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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