Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»

Фото: ФК Рух

Защитник Владимир Костевич прокомментировал свою аренду в «Рух» из «Динамо».

Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен».