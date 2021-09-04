Костевич собралась выступить на Олимпиаде-2024: «Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы»
Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»
Защитник покинул «Динамо»
4 сентября 15:24
Фото: ФК Рух
Защитник Владимир Костевич прокомментировал свою аренду в «Рух» из «Динамо».
«Конечно, рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро. Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедишиным и договорились, что поможем друг другу. Знаю, что команда и клуб прогрессируют. Тут амбициозные планы, замечательная академия и интересный проект. Мой футбольный путь начинался именно с «Руха».
Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен».
Аренда рассчитана до конца 2021 года.
Он лишь недавно вернулся в строй после травмы.
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