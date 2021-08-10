Форвард «Колоса»: «Хотели выиграть у «Шахтера», тем более матч дома»
Костышин: «Игра против «Шахтера» будет такой же агрессивной»
Тренер «Колоса» надеется, что его подопечным удастся выполнить поставленную задачу
07:43
Руслан Костышин / Фото: Колос
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин дал комментарий пресс-службе клуба о предстоящем матче квалификации Лиги конференций с «Шахтером» из Караганды (Первая игра – 0:0):
Очень долгий день. Еще задержали вылет на два с половиной, а лететь еще было приблизительно 6. Сам перелет комфортный. Нам нужно было восстановиться после первого матча и оценить свои ошибки. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировка, а совсем иное – игра. Хочется, чтобы выполнили задачу в основное время. Думаю, игра не поменяется, будет такая же агрессивная игра.
Постараемся пройти дальше. А то столько лететь, столько сидеть в аэропорту...
Онлайн трансляция матча «Шахтер» Караганда – «Колос». Онлайн трансляция матча «Шахтер» Караганда – «Колос». Начало матча – 17:00.
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