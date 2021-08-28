Костышин: «Хочется извиниться перед болельщиками. Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно»

Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:7) в матче 6 тура УПЛ.

«Колос», играя против «Динамо», всегда встает в плотную оборону и не дает практически ничего сделать. Что сегодня не вышло?

Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2 – все зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня «Колос» был не похож на себя. В принципе он вообще в этом сезоне на себя не похож.

Хочется извиниться перед болельщиками. Мне понравилось, что мы 0:7 проигрываем, а болельщики кричат: «Колос». Большая благодарность им, что при таком счете аплодируют и переживают в каких-то моментах.

Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом».