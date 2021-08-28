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Костышин: «Хочется извиниться перед болельщиками. Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно»

«Колос» без шансов проиграл «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 23:15
Костышин: «Хочется извиниться перед болельщиками. Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно»
Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:7) в матче 6 тура УПЛ.

«Колос», играя против «Динамо», всегда встает в плотную оборону и не дает практически ничего сделать. Что сегодня не вышло?

«Мы никогда против «Динамо» в плотной обороне не стояли, чтобы откровенно в обороне, а сегодня что? Сегодня катастрофа. Быстрые голы, ошибки. Первый гол – индивидуальная ошибка, это не тактическая ошибка.

Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2 – все зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня «Колос» был не похож на себя. В принципе он вообще в этом сезоне на себя не похож.

Хочется извиниться перед болельщиками. Мне понравилось, что мы 0:7 проигрываем, а болельщики кричат: «Колос». Большая благодарность им, что при таком счете аплодируют и переживают в каких-то моментах.

Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом».

Понимаете, что можно изменить в команде?

«Мы не хотим все выносить в прессу. У нас есть понимание в чем мы ошиблись, особенно главный тренер. В чем я ошибся. Я не хочу сейчас об этом говорить в прессе. Много моментов, которые не нравились с межсезонья и так далее».

Почему у команды не получилось собраться после быстрых голов?

«Тренер не может их собрать, когда они уже на поле. Все зависит от футболистов. Это же не хоккейный матч, где ты взял минутную паузу и переговорил. Футболисты должны сами собраться. У нас много опытных игроков, наверное они должны как-то корректировать.

Мы играли не так, как договаривались. Начался какой-то прессинг, который мы не тренировали. «Динамо» только и ждало, что мы пойдем в прессинг. Они долгими передачами нас обыгрывали, подбирали мяч и разгоняли атаки. Это наши внутренние проблемы, не хочется о них.

Есть понимание, в чем эти проблемы. Как там Цой пел: «Команда требует перемен»

Сообщалось, что с одним из клубов УПЛ ведет переговоры Александр Бабич.

Андрей Усмонов
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Колос Руслан Костышин

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