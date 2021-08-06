Костышин: «Ничья с «Шахтером» – плохой результат»

Руслан Костышин / Фото: FootBoom

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» Караганда (0:0) в квалификации Лиги конференций.

Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

Вы видели мою реакцию – в конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье. Апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, где силен «Шахтер». Мы на этом акцентировали, к этому готовились.

Футбол у них вертикальный, подгружают, пас – прострел, несутся. Сложный матч. Первый тайм сыграли – будет второй.

Не хочу скидывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео. Но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25-й минуты соперник не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наш натиск и начали создавать моменты более острые, чем у нас.

Второй тайм – благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие... В принципе, повторилось то, что в матче с «Металлистом-1925» (1:0) неделю назад.

Чего не хватило? В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю. Не хочу акцентировать на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, нужно мастерство – моментов было достаточно, но был либо слабый удар, либо мимо ворот. Может, у Диего – бил на исполнение, но так получилось, что попал в штангу»