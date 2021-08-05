Костышин: «Сборная не обыграла ни Финляндию, ни Казахстан, но на «Ворсклу» вылилась грязь»

Руслан Костышин / Фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от участия команды в предстоящем сезоне Лиги конференций. Специалист поделился мыслями о первом матче с карагандинским «Шахтером» в третьем раунде квалификации.

Ожидания от предстоящего еврокубкового сезона выше, чем от предыдущего. Можно сказать, что в прошлом году мы выступили удачно. Проиграли «Риеке», но сделали это в равной борьбе.

Должны были выигрывать в основное время, но затем нас просто продавили габаритами. Мы не виноваты, что у нас маленькие футболисты, такие подобрались. Тогда мы были новичками в еврокубках, теперь с нас будут требовать больше.

Люди обсуждают, зачем «Ворскла» и «Колос» вышли в Лигу конференций. Вот такое недоверие к двум командам. Сейчас все умеют играть в футбол. Не надо недооценивать страны. Много грязи вылилось на «Ворсклу» из-за того, что они проиграли финнам. Так у нас сборная Украины не обыграла ни Финляндию, ни Казахстан.