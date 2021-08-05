Костышин: «Сборная не обыграла ни Финляндию, ни Казахстан, но на «Ворсклу» вылилась грязь»
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от участия команды в предстоящем сезоне Лиги конференций. Специалист поделился мыслями о первом матче с карагандинским «Шахтером» в третьем раунде квалификации.
Соперник сложный. Если они обыграли «Стяуа», значит заслуживают большого уважения. Это случилось не просто так. О сильных и слабых сторонах «Шахтера» говорить, естественно, не буду. Тренера же смотрят. Это бойцовская команда, которая выигрывает очень много единоборств.
Ожидания от предстоящего еврокубкового сезона выше, чем от предыдущего. Можно сказать, что в прошлом году мы выступили удачно. Проиграли «Риеке», но сделали это в равной борьбе.
Должны были выигрывать в основное время, но затем нас просто продавили габаритами. Мы не виноваты, что у нас маленькие футболисты, такие подобрались. Тогда мы были новичками в еврокубках, теперь с нас будут требовать больше.
Люди обсуждают, зачем «Ворскла» и «Колос» вышли в Лигу конференций. Вот такое недоверие к двум командам. Сейчас все умеют играть в футбол. Не надо недооценивать страны. Много грязи вылилось на «Ворсклу» из-за того, что они проиграли финнам. Так у нас сборная Украины не обыграла ни Финляндию, ни Казахстан.
Игру Лиги конференций можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Колос» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.
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