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Костышин: «Сейчас «Колос» – это вишенка на торте»

Тренер считает, что многие хотят возглавить команду из Ковалевки
Футбол Украинская Премьер-лига
14:00
Костышин: «Сейчас «Колос» – это вишенка на торте»
Руслан Костышин

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» высказался о мнении, что команду из Ковалевки хотели бы возглавить многие специалисты.

«Команда тяжело входила в сезон, но мы не проигрывали. Да, вылетели от «Шахтера» в ЛК, но не было поражений. Да, выглядели тяжело, не так, как хотелось.

Тогда начали ходить разные слухи, что тот тренер может прийти, агенты начали тоже пользоваться ситуацией. Сейчас «Колос», можно сказать, вишенка на торте. Считай, киевская команда. Многие тренеры живут в Киеве, не хотят куда-то ехать. Думаю, желающих возглавить «Колос» очень много.

Тогда Засуха сказал: «Давай так: до зимы мы идем. Как закончится первый круг – тогда увидим». Но 0:7 перечеркнули все.

Тогда не в счете было дело, а как все происходило на поле. По матчу было видно, что это не моя команда, не мой стиль, не то, чем славимся. Для президента это тоже было тяжелое решение, думаю».


Ранее Костышин заявил, что разрешает футболистам пить пиво.

Петр Приходько
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