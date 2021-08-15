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Костышин сказал игрокам «Колоса», что подаст в отставку в случае поражения «Руху»

Команда в меньшинстве отстояла ничью со львовянами
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 22:31
Костышин сказал игрокам «Колоса», что подаст в отставку в случае поражения «Руху»
Руслан Костышин / Фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после ничьей в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (1:1).

Комментируя сегодняшний поединок, нужно учитывать и игру во вторник, поскольку одно от другого далеко не ушло. В том, как команда выглядела сегодня, есть небольшой отпечаток игры против «Шахтера».

В первом тайме вроде владели каким-то преимуществом, но все не то. Тягучий, медленный футбол. Ни агрессии, ничего – сонные мухи. Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки.

Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Можем в этом есть и моя вина. Я хотел довериться тем футболистам, которые не играли в прошлом матче, тому же Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их просто не задействовал сегодня. Поработали бы 1 – 2 недели с тренером по физической подготовке, чтобы я не кидал их под танки.

Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в прошлом сезоне, а я сразу начал вводить их в игры. Нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю.

После игры наставник «Руха» Леонид Кучук отметил, что удаление в составе «Колоса» сыграло с командой злую шутку.

Сергей Стаднюк
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Колос Рух

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