Костышин стал тренером казахстанского клуба

Специалист возглавил «Аксу»

Фото: ФК Акса

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин вернулся к работе.

Он оказался в Казахстане в клубе «Аксу». Детали контракта не сообщаются.

«Аксу» – новичок высшей лиги Казахстана. Клуб был основан в 2018 году и сумел подняться в высший дивизион Казахстана из третьего за два последних сезона. Местный чемпионат стартует в середине марта.

Костышин был без работы с конца августа, когда покинул «Колос». Впрочем, он работал в структуре клуба.