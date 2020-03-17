Тухель: «Никто не захочет играть с «Челси» в четвертьфинале ЛЧ»
Коул – о матче «Челси» – «Атлетико»: «Впечатление, что «синие» играли не с топ клубом, а с командой со дна АПЛ»
Экс-полузащитник лондонцев прокомментировал ответный матч 1/8 финала ЛЧ
08:59
Джо Коул / фото - Getty Images
Бывший хавбек «Челси» Джо Коул прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала в Лиге чемпионов, в котором «синие» без особого труда обыграли «Атлетико». Цитирует Коула портал BT Sport.
«Челси» как будто играл против топ-команды из Чемпионшипа или против клуба со дна таблицы АПЛ».
Напомним, тренер «Челси» Томас Тухель также высказался об этом матче.